No: Trump no regresará a Twitter (por ahora)

Luego de que se anunciara a Elon Musk como el nuevo dueño de Twitter en la mañana del viernes 28 de octubre, empezó a circular en redes una carta firmada por Donal Trump. En ella, el ex presidente de los Estados Unidos felicitaba a Elon Musk por su nuevo cargo como dueño y director de Twitter.

Después de que miles de usuarios en redes sociales empezaron a replicar la carta, la agencia de comunicaciones Asian News International (ANI), anunció que la supuesta carta era falsa. A través de su cuenta oficial, el portal de noticias escribió: “Tweet retractado. No se ha publicado ninguna declaración de Donald Trump sobre la toma de control de Twitter por parte de Elon Musk. Esta fue una declaración falsa que circulaba. Error lamentado”.

Tweet retracted. No statement from Donald Trump on Elon Musk’s takeover of Twitter has been released. This was a fake statement circulating. Error regretted. pic.twitter.com/PkLm6UtqRj

— ANI (@ANI) October 28, 2022