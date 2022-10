¿MySpace, eres tú? Instagram está probando canciones en los perfiles

Por la época de los 2000, entre el 2005 y 2009, la plataforma más usada para comunicarnos entre las personas era Messenger, el correo electrónico que contaba también con un servicio de chat, muy similar a WhatsApp. La diferencia era que solo se podía utilizar en el computador. Algo que gustó mucho en su momento, es que la aplicación permitía que dejaras ver a tus contactos, la canción que estabas escuchando. MySpace también realizó una movida similar, solo que allí solo se podía poner una canción, se supone, la canción favorita de cada usuario. Ahora, Instagram quier probar algo similar.

Al parecer, Instagram estaría pronbando una función similar que llegaría justo a la nostalgia de los usuarios. La información llegó por parte de Alessandro Paluzzi, el conocido filtrador de funciones y actualizaciones de Instagram. En su cuenta de Twitter, anunció que la red social de Meta estaría trabajando en una opción que les permite a los usuarios poner una canción que aparecerá en su perfil.

#Instagram is working on the ability to add a song to your profile 👀 pic.twitter.com/zX2jIlZLzc

Según Paluzzi, la función aparecerá en la parte inferior de la biografía, justo debajo de la sección ‘enlaces’, (si tienen uno incrustado en el perfil). El filtrador realizó una demostración con su propio perfil donde agregó la canción “Never Gonna Give You Up” de Rick Astley. En la captura de pantalla se puede ver que la canción aparece justo debajo de toda la información de la biografía. Eso sí, no aparece como un enlace, sino como texto normal.

Here is where your chosen song will be shown in your #Instagram bio 👀

ℹ️ Currently the music is NOT played but this may change before official release pic.twitter.com/uRg81yCRdj

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) October 18, 2022