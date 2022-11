Musk a la carga de nuevo contra Apple: “Tiranía es lo que queda”

Después de acusar a Apple de censura injusta contra Twitter por retirar la publicidad del ‘pájaro azul’, Elon Musk siguió arremetiendo con tuits que apelan a la historia de la libertad de expresión en Estados Unidos.

El magnate sudafricano, propietario de Twitter y máximo accionista de Tesla, continuó polemizando tras la denuncia pública de este lunes, en la que señala a Apple de no respetar la libertad de expresión en Estados Unidos.

This is a battle for the future of civilization. If free speech is lost even in America, tyranny is all that lies ahead.

— Elon Musk (@elonmusk) November 29, 2022