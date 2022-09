Los Reels de Instagram se quedan cortos frente a TikTok

Los reels de Instagram se están quedando cortos para hacerle la competencia a TikTok. Por lo menos así lo revela un informe interno de la propia compañía Meta, matriz de Instagram.

Esto quiere decir que el intento de la red social por posicionarse como un duro competidor contra TikTok está fallando en su estrategia. Instagram ha invertido mucho tiempo y dinero en desarrollos y actualizaciones de funciones para competir contra TikTok. Incluso en esta carrera de actualizaciones, Instagram dio, por primera vez, un paso en falso con una actualización que provocó una crisis que involucró las quejas de varios famosos, por lo que tuvo que revertir los cambios.

Ahora, un informe interno al cual tuvo acceso The Wall Street Journal, revela que Instagram está enfocada en cortejar a los creadores de contenidos. Sin embargo, el panorama de preferencia de los reels está en franco descenso. Los números no mienten, mientras los usuarios de TikTok invierten 197,8 millones de horas al día en esta plataforma, los de Instagran solo usan 17,6 millones viendo reels. Esto se revela en el documento llamado «Creators x Reels State of the Union 2022».

Este informe tiene fecha de agosto y detalla que en las últimas 4 semanas la participación en los reels ha caído un 13,6%. Además, dice que «la mayoría de los usuarios de Reels no tienen participación alguna». Lo que posiblemente está sucediendo a Instagram es que la mayoría de las veces no hay contenido original para los Reels. Casi un tercio de los videos son realizados con otras plataformas que vienen con una marca de agua que los delata.

Tanto así que los TikToks reciclados inundaron los Reels, lo que obligó a la red social a salir y aclarar que reduce el contenido reposteado en las recomendaciones. Para incentivar nuevas creaciones de Reels, Instagram y Meta han destinado 1 mil millones de dólares para pagarle a los creadores hasta fin de año, así pretenden atraer más contenido original. No obstante, Devi Narasimhan, portavoz de Meta, le dijo a The Verge que las cifras del tiempo dedicado a ver Reels en comparación con TikToks en el informe está desactualizado y no es global.

Imagen: Gabrielle Henderson en Unsplash