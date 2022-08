Así puedes consultar tu historial de videos vistos en TikTok

Luego de varias horas seguro que llevas cientos de videos vistos en TikTok. Casualmente, luego de un par de horas recuerdas haber visto uno muy bueno y quiere volver a verlo o compartirlo.

Tal vez nunca lo logres, si no diste a Me Gusta, agregaste favoritos o descargaste en tu celular, seguramente no lo volverás a ver jamás. Esta historia cambió y ahora sí que es posible chequear el historial de la red social para recuperarlo. Un secreto que pocos conocían hasta hace poco, pero que se ha vuelto viral. TikTok sí que tiene un historial de videos vistos, organizado y listo para tu consulta, solo que debes activarlo. Aunque no te preocupes porque aún puedes consultarlo sin haber activado el historial.

¿Cómo acceder al historial de videos vistos en TikTok?

Primero debes ir directamente a tu app TikTok en tu celular. Ubico el inicio y busca el ícono de lupa, arriba a la derecha. Allí debes escribir solo un *, en teoría debería funcionar con cualquier cosa, pero algunos reportes dicen que con * permite que se muestren más videos que ya has visto. Después haz clic en «Buscar». En seguida, en la pantalla aparecerán varios de los videos. Entonces, en la parte inferior de la barra de buscador verás varias opciones, escoge la que se llama «Vistos». La página se actualizará. Y así podrás ver todos los vídeos que has visto recientemente. Solo busca el que perdiste y no olvides agregarlo a favoritos para que no vuelva a pasar.

Debes recordar que con este truco no será posible que ordenes los resultados de búsqueda por fechas de visualización. Esta visualización se organizarán de acuerdo con la relevancia que TikTok otorgue a cada uno de los videos que has visto. Esto podría demorarte un poco en conseguir el que buscas, pero seguro será posible hacerlo y no una misión imposible.

Por otro lado, si aún no has activado la función «Historial» en TikTok, entonces solo sigue estos pasos para dejarlo actio:

Ingresa a tu perfil en TikTok. Toca las tres líneas en la esquina superior derecha y ve a «Ajustes y privacidad». Desplázate por el menú hasta encontrar Historial de vídeos vistos. Entra y activa la función.

Así tendrás siempre a la mano el historial para consultarlos cuando desees y podrás llegar más rápida a tus videos vistos en TikTok.

Imagen: Solen Feyissa en Pixabay