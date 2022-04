Las nuevas reacciones de WhatsApp llegarán a los usuarios beta de Android

WhatsApp quiere agregar más emojis a su recién estrenada opción que permite reaccionar a los mensajes, tal cual sucede en Instagram o Facebook Messenger. Para eso el servicio está trabajando desde el Programa Beta de Google Play en la inclusión de un botón que, al tocarlo, desplegará un listado de iconos que puedan ampliar la lista actual que se compone de seis emojis tradicionales que expresan «me gusta», «me encanta», «me divierte», «me sorprende», «gracias» y «me entristece».

Esta nueva forma de interactuar con los mensajes recibidos a través de la aplicación llegó hace apenas dos semanas a WhatsApp. Sin embargo, no todos los usuarios de la aplicación cuentan con la actualización 2.22.8.3, que es la que incluye las reacciones con emojis: únicamente un grupo pequeño de los usuarios beta de la plataforma en Android.

Todavía se desconoce la fecha en el que el nuevo botón estará disponible en WhatsApp, ni cuales serán los nuevos emojis que podrán usarse, o si, en cambio, el usuario podrá seleccionar el que quiera de la larga lista de iconos que se encuentran en la app; no obstante, algunos sitios sugieren que será cuestión de días para que los usuarios beta puedan probar la mejora, mientras que los usuarios normales tendrán que esperar hasta la próxima actualización oficial.

WhatsApp is working on a new version of message reactions!

The new version lets us choose new different emojis for reacting to messages. This is under development and will be released in a future update of WhatsApp beta for Android!https://t.co/wKrXNLhjUP

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 7, 2022