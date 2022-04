WhatsApp: así será la función que te permite iniciar chat rápidos con contactos no guardados

Cuando algún amigo o conocido te envía un contacto por WhatsApp e intentas enviar un mensaje sin antes agregarlo, la aplicación te remite a la app de marcación predeterminada; hasta el momento, WhatsApp no te da la opción de enviar mensajes directamente a alguien no agregado, hasta ahora.

Según informa WABetainfo en la última actualización beta de WhatsApp para Android (v2.22.8.11) cuenta con una nueva función que te brindará nuevas opciones frente a contactos no almacenados. En las capturas de pantalla compartidas por el portal, vemos que al tocar un número no guardado se abre una nueva ventana emergente.

En este menú aparecen tres nuevas opciones; la primera te permitirá iniciar de manera instantánea un chat directamente en WhatsApp con el número no guardado. Haciendo clic en la segunda opción, podrás llamar al contacto desde la app o agregarlo a tu lista de contactos del celular.

Si el contacto no guardado no tiene una cuenta registrada en la app con ese número, la ventana emergente solo te dará la opción de llamar al número o agregarlo a tus contactos. WABetainfo argumenta que la nueva función está disponible para usuarios beta de la app desde Android en la última actualización; no obstante, estará disponible también en la versión beta anterior.

Estas nuevas opciones están disponibles para más personas hoy y se planean más activaciones para el futuro, según el portal, pero, como todas las funciones nuevas que están en desarrollo o en fase de implementación, hay que tener en cuenta que puede que lleguen pronto las actualizaciones a nuestros celulares en la versión oficial de la app, pero también es probable que no llegue nunca; todo dependerá de la recepción que tenga por parte de los usuarios la nueva opción que propone WhatsApp, que, a decir verdad es bastante útil para no agregar contactos que no deseamos.

Imagen: Pixabay