Las Comunidades de Twitter aterrizan en Android: ¿funcionan como un Reddit?

Las comunidades de Twitter son espacios que buscan agrupar usuarios que compartan los mismos intereses. A través de esta herramienta estos pueden unirse a su comunidad favorita y compartir contenidos o discutir sobre los temas que los reúnen. Por ejemplo, la comunidad de ‘Design Twitter’ cuenta con, al menos, mil miembros, quienes dentro de ese espacio publican los trabajos que han realizado o artículos relevantes que puedan servirle a los demás diseñadores o aficionados de la comunidad.

Android is HERE!

if you’re on Android, you can now engage in Communities via the Twitter app (make sure to update to the latest version!) pic.twitter.com/jHIhngixKD

— Twitter Communities (@HiCommunities) January 19, 2022