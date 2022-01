Twitter amplía las secciones que evitarán mostrarte los contenidos de tus cuentas bloqueadas

Twitter puede ser una red social de ánimos álgidos e interacciones difíciles, y por eso, desde hace varios años es posible bloquear perfiles e, incluso, silenciar palabras para que dejen de aparecerte en tu línea de tiempo. Sin embargo, esta semana Twitter anunció que ampliará las secciones en donde se ocultarán los contenidos de aquellas cuentas y temas con los que no quieres interactuar. Desde ahora, ambos elementos también desaparecerán del apartado de ‘Explorar’ y de la barra de ‘Qué está pasando’.

La novedad la anunció Twitter a través de uno de sus canales oficiales. Allí se especificó que la actualización no solo comenzará a funcionar tanto en Android como en iOS, sino que, además, esta también estará disponible para la versión web de la red social.

Algunos usuarios celebraron la llegada de la nueva función, opinando que esta pudo haber llegado antes teniendo en cuenta que “el punto de bloquear a alguien es precisamente no ver ninguno de sus contenidos en la plataforma en general”.

This took way too long, but nice to see Twitter is finally going to start respecting our mute and block lists. https://t.co/7ez8Qg9Qax

— Lost Sols (@Lost_Sols) January 11, 2022