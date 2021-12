¿Cómo puedes silenciar spoilers en Twitter?

Nuestros sentidos arácnidos están alertas por los spoilers que, sin duda, llegarán esta semana cuando muchos asistan a las salas de cine a ver Spider-Man: No Way Home. Por desgracia, una fuente garantizada de filtraciones son las redes sociales, en la que alguna respuesta maliciosa o un clip antes de tiempo puede arruinar por completa cualquier película.

Twitter, por fortuna, es una de las pocas redes sociales que cuenta con una opción para ‘silenciar spoilers’ que puedes utilizar para desconectarte por completo de la conversación y, con suerte, evitar algún spoiler masivo antes del estreno de No Way Home o cualquier otra película de que no quieras que te arruinen.

¿Cómo bloquear o silenciar spoilers en Twitter?

Para esta red social la opción que vamos a utilizar se llama Palabras Silenciadas. Se trata de una función que nos permite el bloquear cualquier publicación que tenga ciertas palabras. La herramienta funciona de manera global, es decir que bloquea la palabra seleccionada en la versión web, así como en la app para dispositivos móviles.

Ingresa a tu cuenta de Twitter y luego ‘Configuración y Privacidad’.

Luego a Privacidad y Seguridad.

Después a Silenciar y bloquear.

Después a Palabras silenciadas.

Luego en la parte de abajo pulsa el botón con un signo de más (+).

Ingresas la palabra que quieres bloquear. El consejo desde ENTER.CO es que pruebes con la mayor cantidad de variaciones y formas posibles. Por ejemplo, escribir el nombre en inglés y español (No Way Home y Sin Camino a Casa), variaciones de ortografía (Spider-man y Spideman), así como términos extra que pueden no estar relacionados (Andrew Garfield, Tobey Maguire).

Selecciona la opción de Cualquiera. Esto bloqueará incluso a las personas que no sigues.

En Duración puedes dejarlo ‘Para Siempre’ o lo puedes cambiar a 7 días desde ahora, en caso de que no confíes en tu habilidad para recordar activar estas palabras de nuevo.

Imágenes: capturas de pantalla