¡Es esta semana! Mañana a media noche los teatros de Colombia estarán saturados con fans esperando ver ‘Spider-Man: No Way Home’, la próxima cinta del trepamuros favorito del MCU. Por supuesto la alerta de spoilers está activada, pero la mayoría de portales internacionales han compartido las primeras reseñas del filme (sin spoilers), con lo que la pregunta obligatoria es: ¿qué está diciendo la crítica de Spider-Man: ¿No Way Home?

La buena noticia es que la cinta apunta a ser una de las mejores en la historia del MCU. Con 46 reseñas, ‘Spider-Man: No way Home’ tiene un 100% de calificación en Rotten Tomatoes.

En -ENTER.CO hemos reunido algunas de las primeras reseñas que han salido para darte una idea (100% libre de spoilers) de lo que están diciendo del filme:

IndieWire

Calificación: B- (equivalente a un 8, sobre 10)

El Universo Cinematográfico de Marvel no siempre está dispuesto a ser realmente arriesgado, particularmente en las películas independientes que sin duda impactarán al resto del universo, pero ‘No Way Home’ no tiene miedo de lanzar un guante completamente nuevo, con un ojo verdaderamente reverencial. al pasado y con la esperanza de un nuevo futuro por el que valga la pena luchar. En el camino hacia los momentos finales de ‘No Way Home’, tanto afectuosos como desgarradores, puede haber tenido algunos obstáculos, pero la oscuridad vale la pena.

The Hollywood Reporter

Sin calificación

Algunos de los fanservice funcionan bastante bien aquí; algunos son tan poco sutiles como para esperar que un actor mire a la cámara y te guiñe un ojo después de pronunciar su línea. Pero al final, ‘No Way Home’ usa su caos multiversal para abordar el único problema real con el trepamuros de la era de Holland: la Iron Man-ificación del personaje, en la que sus poderes ya asombrosos siguen siendo eclipsados ​​por los dispositivos que se le entregan… Esta es la menos divertida de las imágenes de Watts / Holland por un amplio margen.

IGN

Calificación: 8/10

‘Spider-Man: No Way Home’ toca todas las notas correctas como la entrada más reciente del MCU. Su impacto en el universo en su conjunto, así como los latidos emocionales generales, se sienten ganados. Las actuaciones estelares se encuentran con lo que se siente como una caricatura de un sábado por la mañana plagada de todos los golpes devastadores que esperamos de este universo furtivo. Aunque lucha con algunos tropos de superhéroes cansados, todo lo demás dejará a los fanáticos sonriendo de oreja a oreja.

Rolling Stone

Sin calificación

No Way Home es una película de superhéroes perfectamente buena. Tiene un par de piezas geniales: la pelea inicial entre Ock y Spider-Man de Holland es una prueba de que el director Jon Watts ha mejorado cada vez más en la puesta en escena de este tipo de cosas; hay una persecución vertiginosa a través de paisajes urbanos al estilo de Escher que se hacen eco de secuencias similares en la primera película de Doctor Strange, pero todavía se siente inventiva, además de algo de tragedia, algunos sacrificios, huevos de Pascua), un Battle Royale, secuencias posteriores a los créditos y la sensación de que esto ha sido un montaje para la próxima película, que preparará la película después de eso, una y otra vez ad infinitum.

Screen Crush

Calificación 7/10

“No Way Home entiende que la clave del atractivo de Spider-Man no son sus asombrosos poderes o su genial disfraz, o que es un nerd tímido que se convierte en un rompecorazones de cuerpo duro después de una picadura de araña radiactiva. Nos gusta Spider-Man porque es un desastre. Peter Parker falla, repetidamente”.