«Peter Parker mostrará su lado villano» – Tom Holland sobre ‘Spider-Man: No Way Home’

Hay muchas cosas por las que emocionarse con ‘Spider-Man: No Way Home’, luego de que en la última entrega se revelara la identidad detrás del súper héroe de traje rojo. Además Marvel Studios le está apostando a la realización de su multiverso y cómo puede conectar esta película con la propia franquicia de Spider-Man de Sony. Y aunque son pocos los detalles que tenemos sobre el film, Tom Holland ha revelado más pistas sobre lo que podremos ver desde el próximo 16 de diciembre en Colombia.

En una entrevista que el actor dio para CBR, confesó no solo que en esta entrega los fanáticos podrán ver el lado menos heróico de Spider-Man, sino que verán al personaje desde una óptica que «los dejará en ‘shock'». Zendaya confirmó las palabras de Holland al asegurar que esta vez el protagonista se enfrentará a diferentes presiones y situaciones que nunca antes se habían mostrado en las anteriores cintas.

«Hay algo que pasa en esta película que creo que impactará a los fanáticos. Es algo muy emocionante y algo, que, en lo personal, disfruté llevar a la pantalla», sostuvo Holland.

La película, que ha logrado la mayor preventa de entradas de estreno desde ‘Avengers: Endgame’, y que provocó la caída de las páginas web de varias cadenas de cine en Estados Unidos y el Reino Unido, continuará la trama de ‘Spider-Man: Far From Home’ y traerá el desenlace de la primera trilogía del superhéroe en el Universo Cinematográfico de Marvel.

We started getting visitors… from every universe. Watch the official trailer for #SpiderManNoWayHome, exclusively in movie theaters December 17.

Tickets on sale C̶y̶b̶e̶r̶ Spider-Monday, November 29. pic.twitter.com/poLaE677On

— Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) November 17, 2021