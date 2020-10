La página de la campaña de Trump fue hackeada

‘The New York Times y otros medios internacionales reportan que este martes, 27 de octubre, en horas de la tarde el sitio de la campaña a la presidencia de Donald Trump fue hackeado. El ataque remplazó la página de inicio con una imagen falsa del FBI que aseguraba que el sitio había sido ‘removido’ y que pedía a los visitantes el contribuir con criptomonedas para compartir información que «desacreditaba al Sr. Trump como presidente y probaba su cooperación con actores internacionales en las elecciones de 2020”.

Tim Murtaugh, presidente de comunicaciones de la campaña Trump confirmó el ataque. También descartó que cualquier información hubiera sido comprometida con él: «no hubo exposición a datos confidenciales porque ninguno de ellos está realmente almacenado en el sitio» y que la organización estaba «trabajando con las autoridades policiales para investigar el origen del ataque».

Al igual que otras estadas de criptomonedas, la estafa solicitaba a los visitantes el depositar dinero en una de dos billeteras. Con el nombre de ‘Sí’ y ‘No’ el engaño estaba en hacer creer a las personas que la elección de dónde sería enviado el dinero afectaría la decisión de liberar la información ‘adquirida’. La imagen falsa en el sitio de la campaña Trump no estuvo mucho tiempo en el aire, siendo a los pocos minutos restaurada.

.@realDonaldTrump‘s campaign website has been hacked. Doing research for a climate change article and this is what pops up: pic.twitter.com/Kjc2ELSdAV

— Gabriel Lorenzo Greschler (@ggreschler) October 27, 2020