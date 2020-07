Cerca de 130 cuentas de Twitter fueron comprometidas en el ataque

El ataque de esta semana a Twitter se plantea como una de las noticias de tecnología más relevantes de 2020. A medida que la semana transcurre, nuevos datos surgen sobre el ataque. Por ejemplo, a esta altura ya es confirmado que no se trató de una debilidad de seguridad en el sistema, sino un caso de ingeniería social. El más reciente, es un reporte en el que la compañía entrega el número de cuentas que se vieron comprometidas en los sucesos de este miércoles, 14 de julio.

“Creemos que aproximadamente 130 cuentas fueron atacadas por los atacantes de alguna manera como parte del incidente. Para un pequeño subconjunto de estas cuentas, los atacantes pudieron obtener el control de las cuentas y luego enviar Tweets desde esas cuentas», informó la red social.

Based on what we know right now, we believe approximately 130 accounts were targeted by the attackers in some way as part of the incident. For a small subset of these accounts, the attackers were able to gain control of the accounts and then send Tweets from those accounts.

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 17, 2020