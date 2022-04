La edición de trinos en Twitter no es una opción muy atractiva

Twitter es la red social en donde reina la opinión. Las diferentes posturas sobre un tema generan a diario cientos de millones de «me gusta», de «retuits» y sirven de medidor virtual del sentir ciudadano en cuanto a tendencias, temas de interés, causas sociales, decisiones políticas, etc., al menos dentro del sesgado mundo de Internet.

A diferencia de Instagram o TikTok, Twitter parece menos divertida, aparenta ser una red social más adulta, incluso desde su formato insignia: el texto; el cual será o no popular dependiendo de su capacidad para generar empatía o polarizar. Esta dinámica ha logrado que 217 millones de usuarios compuestos por personas del común, empresarios, medios de comunicación, periodistas, académicos y presidentes ingresen a ella a diario con el fin de consumir información, pero también para encontrar o promover una perspectiva que, además de caber en 280 caracteres, pueda leerse convincente, tenga potencial de ser popular o que por lo menos logre alinearse a su propio pensamiento sin mucho esfuerzo para poder hacer eco de ella.

Pero expresar opiniones muchas veces tiene consecuencias en la vida real y activistas sociales, desempleados, mujeres, hombres y personas que en algún momento han sido amenazados, rechazados o castigados por su actividad en las redes lo saben bien. Elon Musk hace parte del último grupo y todo indica que si decidió comprar casi el 10 % de las acciones de Twitter, justamente fue para participar de las decisiones que puedan garantizar una verdadera libertad de expresión en la red social.

Por eso una de las primeras cosas que hizo el magnate fue preguntar en su cuenta personal si los usuarios querían contar con una opción que les permitiera editar sus publicaciones. Pero ¿por qué Twitter se ha demorado tanto en lanzar esta opción?

Do you want an edit button?

— Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022