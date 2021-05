Instagram tendrá un espacio para escoger tu pronombre en el perfil

La posibilidad de decidir quién queremos ser y con esto el pronombre con el que nos identificamos puede ser considerado relativamente nuevo en la sociedad. Pero poco a poco se ha convertido en parte de nuestra presentación, al punto de que aparece en nuestras tarjetas profesionales; en Twitter los perfiles que lo aclaran en sus biografías se multiplican y, ahora, Instagram confirmó que tendrá un espacio en su perfil para aquellas personas que también quieran hacerlo público en esta red social.

Instagram anunció que a partir de hoy estará disponible en unos pocos países, pero que espera expandir su alcance pronto. En inglés las personas podrán poner hasta cuatro pronombres entre los que estén disponibles. En español tendremos que esperar para ver como la red social decide integrar el pronombre para las personas que no se identifican con él/ella.

Add pronouns to your profile ✨

The new field is available in a few countries, with plans for more. pic.twitter.com/02HNSqc04R

— Instagram (@instagram) May 11, 2021