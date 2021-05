Instagram ahora crea subtítulos en sus historias

Instagram anunció que ahora en las historias, y pronto en reels, se podrán activar subtítulos que se generan automáticamente. La funcionalidad se liberó para varios países y aparecerá en los dispositivos de los usuarios paulatinamente.

Los creadores de contenido solo tienen que grabar sus videos, activar la opción y subirlos. El anuncio lo hizo la red social a través de su cuenta de Twitter:

Sound off 🗣

…with sound off 🔇

Now you can add a captions sticker in Stories (coming soon to Reels) that automatically turns what you say into text.

We’re starting in a handful of countries and hope to expand soon. pic.twitter.com/OAJjmFcx4R

— Instagram (@instagram) May 4, 2021