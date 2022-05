Instagram te permitirá chatear con amigos durante las transmisiones en vivo

Uno de los propósitos de Instagram para este año es implementar nuevas funciones que les permita a los usuarios una mejor comunicación. Dentro de las nuevas funciones se encuentra la inclusión de NFT, el feed de pantalla completa (que está en pruebas), ahora conocimos que la aplicación está trabajando los mensajes directos mientras te encuentras en una transmisión en vivo.

La plataforma estaría pensando en incluir la opción de chatear entre usuarios aún cuando se encuentran en una transmisión en vivo. La función fue descubierta por el desarrollador Alessandro Paluzzi, quien reveló la opción a través de su cuenta de Twitter. Según argumenta Paluzzi la característica estaría pensada para que entre dos o más amigos puedan comentar el live de manera privada.

#Instagram is working on the ability to create a chat with friends while watching a Live video 👀 pic.twitter.com/CJUnZl2oXH

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 16, 2022