Los NFTs aterrizan en Instagram

Hace apenas unos días supimos que Facebook le estaba apostando a los Tokens no Fungibles (NFTs), que dentro de poco tiempo conoceremos la tienda de NFT integrada directamente con Facebook. Pero las ambiciones de Mark Zuckerberg son mayores; el día de hoy, en horas de la mañana Adam Mosseri, el máximo responsable de Instagram anunció que la red social también se sube a los NFTs.

Según comentó Mosseri en su publicación en Twitter, a través de la red social, los creadores y coleccionistas podrán presumir sus obras digitales en múltiples secciones. Al parecer, los NFT se podrán ofertar a través de mensajes directos, Instagram Stories y publicaciones como tal. No obstante, el ejecutivo también mencionó que la opción llegará principalmente a un grupo seleccionado de usuarios estadounidenses; Mosseri también aseguró que teniendo en cuenta el éxito del proyecto, se desplegará próximamente a todos los rincones del mundo.

NFTs on Instagram 🎉

This week we’re beginning to test digital collectibles with a handful of US creators and collectors who will be able to share NFTs on Instagram. There will be no fees associated with posting or sharing a digital collectible on IG.

See you next week! ✌🏼 pic.twitter.com/VuJbMVSBDr

— Adam Mosseri (@mosseri) May 9, 2022