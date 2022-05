Feed de pantalla completa: la nueva apuesta de Instagram

Actualmente, la interfaz del feed de Instagram es una cuadrícula de tres publicaciones horizontales. Bueno, pues Meta sigue mostrando su interés en copiar algunas funciones de su mayor competencia: TikTok; en esta ocasión, el feed es quien parece tener un cambio similar al de la plataforma china.

Ahora, según anunció el mismo Adam Mosseri, Instagram podría tener un cambio significativo en su inicio; ahora, cuando los usuarios ingresen a la aplicación, podrán ver las publicaciones de quienes siguen en pantalla completa. Es decir, ahora el inicio de la aplicación se vería igual que TikTok, una única publicación en pantalla, la cual, deberás deslizar hacia arriba para seguir viendo otro contenido.

📣 Testing Feed Changes 📣

We’re testing a new, immersive viewing experience in the main Home feed.

If you’re in the test, check it out and let me know what you think. 👇🏼 pic.twitter.com/dmM5RzpicQ

— Adam Mosseri (@mosseri) May 3, 2022