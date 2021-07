Instagram quiere tener historias por suscripción

Los servicios por suscripción llegaron a las redes sociales y nada podremos hacer los usuarios para evitarlo. Pronto la fiebre de contenidos VIP para seguidores que pagan por ello será parte de nuestro feed y moriremos de la curiosidad o simplemente lo ignoraremos. Instagram es la última en unirse al club. De acuerdo con las imágenes que rondan en Internet, la red social estaría preparando un servicio en que los seguidores de los creadores de contenido podrían pagar para tener acceso a historias exclusivas.

Las imágenes fueron publicadas por Alessandro Paluzzi, un analista de códigos de aplicaciones. Estas personas se dedican a estudiar qué aplicaciones estarían por llegar analizando el código de las aplicaciones y las publican en sus redes sociales o comparten como exclusiva a medios de comunicación.

ℹ️ The Exclusive Stories icon will be purple. pic.twitter.com/4Qzzdodeqf

#Instagram continues to work on the exclusive stories for Fan clubs 👀

«Instagram continúa trabajando en historias exclusivas para club de fans», escribió en su cuenta de Twitter Paluzzi. Además, compartió varios pantallazos de sus características:

#Instagram keeps working on exclusive stories for fan clubs 👀

ℹ️ Even exclusive stories can be saved to a Highlight so fans always have something to see when they join. pic.twitter.com/HUBAUCS4fK

