Instagram lanzó una forma para no saturar los DMs con las reacciones

Instagram sigue actualizándose y esta vez son las reacciones a las historias, las que protagonizan un cambio sutil, pero que sin duda servirá para limpiar la bandeja de mensajes directos. El pasado 14 de febrero, el director de la red social de Meta, Adam Mosseri, anunció que desde ese día se iba a estar desplegando de forma gradual, una nueva función para todos los usuarios de la aplicación: un botón entre la caja para escribir mensajes a través de historias y el ícono de ‘compartir’. Entre esas dos opciones habrá una tercera: un corazón que servirá para expresar si te gusta la publicación de alguien, pero sin que esta reacción llegue a su bandeja de mensajes como sucede actualmente.

Además de lo anterior, Mosseri también explicó a través de sus propias redes sociales que estos nuevos ‘me gusta’ no se contarán como en las publicaciones normales y que además son privados, por lo cual únicamente los usuarios que publican las historias podrán saber qué seguidores le dieron ‘like’ a una de sus historias.

❤️ Private Story Likes ❤️

Starting to roll out today, you can now send some love by liking people’s stories without sending a DM.

Likes on stories are private and do not have counts. Rather, they appear as hearts next to people’s handles in your Stories view sheet. 🙏🏼 pic.twitter.com/l56Rmzgnnw

— Adam Mosseri (@mosseri) February 14, 2022