Instagram está trabajando en un chatbot con el que podrás crear y personalizar ‘amigos de IA’

Luego del gran éxito de ChatGPT, Instagram parece estar siguiendo el mismo camino con un chatbot de inteligencia artificial en el que están trabajando. Este nuevo sistema de IA permitirá a los usuarios crear un «amigo de IA» personalizable.

La información llegó por parte de Alessandro Paluzzi, conocido filtrador y desarrollador móvil. Las capturas de pantalla que compartió muestran que, a diferencia de las implementaciones convencionales de chatbots, Instagram busca ofrecer un enfoque más personal y cercano. Así, los usuarios podrán configurar un amigo virtual con personalidad, edad, origen étnico y más.

#Instagram is working on the ability to create an #AI friend 👀 pic.twitter.com/onAxGfGdSg

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) October 30, 2023