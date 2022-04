«Facebook me pone los pelos de punta» – Elon Musk

La eventual llegada del botón que permite editar trinos en Twitter fue todo un acontecimiento. Desde el punto de vista de los usuarios de la red social, hubo quienes celebraron la tan anhelada novedad y quienes manifestaron preocupación de cara a las implicaciones que pueden desencadenarse una vez se editen publicaciones ya compartidas en la red.

Pero desde la óptica empresarial y tecnológica también hubo reacciones. Twitter, por ejemplo, aseguró no solo que a Elon Musk no se le permitiría adquirir más acciones de la compañía, sino que el popular botón, promocionado por el empresario en su cuenta personal, no era obra suya, pues la plataforma ya venía trabajando hace meses en su desarrollo.

Sin embargo, además de la red social de la que ahora Elon Musk participa como accionista, desde Meta también expresaron su postura ante la nueva función de Twitter. Lo hizo Andrew Bosworth, el jefe técnico de la compañía y responsable de los proyectos de realidad virtual de Meta, quien manifestó con cierta ironía su sorpresa respecto al revuelo y al tiempo que le significó a esa red social habilitar una opción que ya existía en otras aplicaciones como Instagram y Facebook sin mayor problema.

«Si realmente te preocupan las publicaciones modificadas, puedes hacer referencia a una revisión específica en el historial pero con un enlace a la edición más reciente. No es un problema real», dijo Bosworth, como respuesta a la presentadora Liz Wheeler, quien se mostró crítica ante la edición de trinos.

La postura del CTO fue compartida a través de Twitter y no le hizo gracia a Elon Musk, quien, como es sabido, nunca se ha guardado sus opiniones en Internet, y por eso le respondió a Bosworth que «Facebook le ponía los pelos de punta».

El pasado 5 de abril se hizo pública la noticia de que el multimillonario ahora era dueño del 9.2% de las acciones de la red social fundada por Jack Dorsey, lo que lo convirtió en el accionista principal de Twitter.

Facebook gives me the willies — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022

Imágenes: Ultra Resources