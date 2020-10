Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, aseguró hace unos años que la red social no removía contenido que negará el Holocausto en la segunda guerra mundial porque quería pensar que no era compartido con intención. Sin embargo, hoy se ajustaron las políticas de la plataforma. Un paso importante, considerando que la población que considera que no sucedió está incrementando.

Así es, de acuerdo con una encuesta realizada en Estados Unidos, 25 % de los participantes cree que el Holocausto es un mito o que los hechos han sido exagerados; especialmente, personas entre los 18 y 39 años. Por lo que Facebook anunció a través de su blog que los contenidos que nieguen este hecho histórico serán eliminados de la red social y en los próximos meses enlazará búsquedas y contenidos de este tipo a sitios que hablen del tema y sean confiables.

Monica Bickert, vicepresidente de políticas de contenidos de Facebook, explicó que la red social ha trabajado con grupos de judíos por varios años para entender mejor las consecuencias del antisemitismo en el mundo y cómo evitarlo en las plataformas. Además, explicó que tomará un tiempo enseñarles a las personas a cargo de revisar contenidos y al algoritmo a reconocerlo de manera apropiada.

Imagen: Tim Bennet (Vía Unsplash).