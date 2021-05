Facebook activa ‘Leer antes de compartir’

Facebook empezará a sugerir a los usuarios que lean un artículo o contenido antes de compartirlo. Twitter lanzó está funcionalidad el año pasado como parte de una estrategia para combatir la desinformación durante las elecciones en Estados Unidos.

La red social anunció esta nueva funcionalidad en su perfil de Twitter:

Starting today, we’re testing a way to promote more informed sharing of news articles. If you go to share a news article link you haven’t opened, we’ll show a prompt encouraging you to open it and read it, before sharing it with others. pic.twitter.com/brlMnlg6Qg

— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) May 10, 2021