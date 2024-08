¿Es cierto que Anonymous hackeó la página oficial de la presidencia de Venezuela?

En los últimos días la Internet ha estado plagada de información falsa. Es el resultado natural de un evento tan importante como los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela. En medio de un ambiente agitado por varios días de protesta y la violencia del régimen contra aquellos que exigen más transparencia, ahora en redes sociales se está difundiendo la noticia de que Anonymous ha ‘declarado la guerra’ a Nicolas Maduro.

La nueva ‘noticia’ que ha llegado este 1 de agosto son reportes que aseguran que Anonymous, el grupo de hackers, ha atacado varios sitios del gobierno venezolano.

¿Pero qué tan ciertas son estas declaraciones?

Como suele ocurrir cada vez que se publica una nueva noticia sobre un aparente ataque o amenaza de Anonymous, es importante recordar que el grupo de hackers no cuenta con una cuenta oficial en Twitter, Facebook o alguna otra red social. También está el hecho importante de que parte de la misma identidad de Anonymous está precisamente en que sus miembros no tienen ‘identidad’ por lo que es imposible confirmar que alguna de las cuentas que aseguran hablar por ellos tiene relación con el grupo.

De hecho, la historia nos dice que la mayoría de declaraciones de este tipo no suelen estar vinculadas realmente con el grupo de hacktivistas, sino con personas que buscan utilizar su nombre para ganar un poco más de visibilidad.

La mayoría de los reportes sobre el presunto ataque de Anonymus provienen de la cuenta de Twitter @YourAnonCentral, que históricamente existe para compartir noticias referentes a ciberataques (usualmente asociados con Anonymus), pero que no es un perfil oficial del grupo de hacktivistas.

Anonymous has taken down several of the regime’s websites, Maduro’s electoral fraud will not be tolerated.

Viva Venezuela libre. 🇻🇪✌️ https://t.co/vkx409NzKx

— Anonymous (@YourAnonCentral) August 1, 2024