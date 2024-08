Nicolás Maduro reta a Elon Musk a pelear (a golpes): “si yo gano, dimites como dictador de Venezuela”

Continúa el cruce de palabras entre Elon Musk y Nicolás Maduro, ahora se habla de una pelea a golpes entre el ejecutivo y el mandatario.

La falta de transparencia en las elecciones presidenciales de Venezuela que tuvieron lugar el pasado 28 de julio sigue generando todo tipo de críticas por parte de figuras públicas hacia Nicolás Maduro, actual presidente del país vecino. Uno de ellos es Elon Musk, quien se ha mostrado en desacuerdo con los supuestos resultados de las votaciones, tanto así que ahora ha aceptado pelear (a golpes) con Maduro.

Desde que los resultados de las votaciones en Venezuela fueron anunciados por la CNE, Elon Musk, dueño de compañías como Tesla, SpaceX y X (anteriormente Twitter) ha reposteado varias publicaciones en las que se habla del posible fraude por parte del actual presidente. Desde “dictador” hasta “burro”, así ha calificado Musk al presidente de Venezuela.

Pero, como era de esperarse, Nicolás Maduro no se quedó callado y le propuso a Elon Musk pelear. “¿Quieres pelea? vamos a darla, Elon Musk, estoy listo, soy hijo de Simón Bolívar y de Chávez. No te tengo miedo Elon Musk”, comentó Maduro en una de sus tantas transmisiones presidenciales. “Vamos a darnos pues, donde quieres…di dónde y ahí estaré”, concluyó el presidente de Venezuela.

Illegitimate Venezuelan leader Nicolás Maduro, who very likely won reelection through fraud, is declaring war on Elon Musk, whom he calls his “arch-enemy.” He claims Elon Musk wants to invade Venezuela with his space rockets. pic.twitter.com/4t1GkKhimz

— Ian Miles Cheong (@stillgray) July 29, 2024