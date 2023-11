Elon Musk se retracta: los títulos volverán a los enlaces en X (Twitter)

En medio del caos en X (Twitter) producto del éxodo de anunciantes en la plataforma, Elon Musk ha anunciado que se ha retractado de una de sus decisiones más polémicas: eliminar los títulos de los enlaces que son publicados en la plataforma.

A través de una publicación en su red cuenta de X (Twitter) el multimillonario realizó el anuncio: “En una actualización próxima, la interfaz de X mostrará el título en la parte inferior de la tarjeta de una URL”.

In an upcoming release, will overlay title in the upper potion of the image of a URL card

— Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2023