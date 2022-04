Elon Musk rechazó la invitación de hacer parte de la junta directiva de Twitter

El pasado martes, Twitter anunció que Elon Musk iba a ser ser nombrado como uno de los once miembros de junta directiva en un período que vencería en 2024. La decisión la anunció el actual CEO de la compañía, Parag Agrawal, quien anunció en una publicación compartida el domingo 10 de abril, no solo que el multimillonario había decidido no entrar en el consejo, sino que además creía que «era lo mejor». A pesar de eso, el ejecutivo también aseguró que en Twitter valoran (y siempre valorarán) los aportes de sus accionistas, «independientemente de que hagan o no parte de la junta directiva directorio». Musk habría hecho pública su decisión el sábado en la mañana.

El anuncio del mayor accionista de la red social no llegó sin turbulencia. Durante el fin de semana, el multimillonario estuvo ocupado en su cuenta publicando encuestas para conocer las fallas que sus seguidores podían encontrar en la plataforma y aprovechó también para compartir algunas opiniones polémicas como su percepción de que «Twitter está muriendo», basado en un listado de las cuentas más seguidas de la app, pero de actividad casi nula en la red social.

Most of these “top” accounts tweet rarely and post very little content. Is Twitter dying? https://t.co/lj9rRXfDHE — Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2022

¿Cambia en algo al interior de Twitter Elon Musk?

Además de los análisis públicos que el hombre más rico del mundo haga a través de su perfil sobre la compañía de la cual ahora posee el 9.2 % de las acciones y sus propuestas mediáticas como convertir las oficinas de Twitter en un refugio para personas sin hogar, la participación de Elon Musk en la empresa podría cambiar, al igual que su relación con el CEO actual, Parag Agrawal.

El apunte anterior se hace teniendo en cuenta que aunque la semana pasada se aseguró que el poder del magnate sería limitado (ya que este no podría adquirir más acciones de la organización), ese escenario de control solo era válido en el caso de que Musk tomara su lugar parte de la junta directiva. Sin embargo, como el también dueño de Tesla decidió declinar la invitación, la puerta a que Musk pueda continuar comprando acciones de Twitter queda abierta.

