Elon Musk quiere matar la opción de ‘Bloquear’ a alguien en Twitter

¿Cuál es el próximo cambio que quiere hacer Elon Musk en Twitter? Pues parece que el siguiente objetivo del dueño de la red social es eliminar la función de ‘Bloquear a alguien’ al menos como la conocemos hoy.

Esta semana Musk respondió a una publicación asegurando que “Bloquear publicaciones públicas no tiene sentido. Debe desecharse en favor de una forma más fuerte de silenciamiento”.

Blocking public posts makes no sense. It needs to be deprecated in favor of a stronger form of mute.

El mensaje respondía a una publicación que realizó Andy Ngo (un comentarista de extrema derecha) que se quejaba por no poder ver la publicación de Alejandra Caraballo, una activista que había compartido el vídeo de una disputa entre protestantes anti LGTBIQ y padres LGTBIQ. En esta publicación ella aseguraba que los “extremistas anti LGTBIQ” habían atacado a los padres y que la policía había ayudado en esta agresión.

One of the most prominent voices of disinformation on Twitter is Alejandra Caraballo, @elonmusk. She has spread hoax after hoax, & @CommunityNotes is not able to catch up because she uses block automation to prevent non-leftist ideologues from seeing her posts. Blocking should… pic.twitter.com/nzdhXCHLJn

— Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) June 7, 2023