Elon Musk confirma que pronto los nuevos usuarios tendrán que pagar por usar Twitter/X

El día llegó antes de lo pensado: Elon Musk ahora quiere que los usuarios nuevos paguen por utilizar Twitter/X. El multimillonario ya había anticipado sus planes en 2023, pero la recepción a semejante idea sepultó la propuesta. Pero, como toda idea perversa desde que Musk asumió control, eventualmente el plan para cobrar a las cuentas por twittear encontró su camino de regreso a la realidad (o la versión distorsionada que tiene el dueño de la red social de la realidad).

En octubre de 2023 la plataforma implementó el primer paso al comenzar a cobrar un dólar al año a cada nuevo usuario en Nueva Zelanda y las Filipinas. Este 15 de abril la red social actualizó su política y, de paso, añadió un nuevo párrafo a sus términos y condiciones:

“Las nuevas cuentes están obligadas a pagar un pequeño pago anual antes de que se les permita postear, dar me gusta, guardar o responder. Esto es para reducir el spam y ayudar a crear una mejor experiencia para todos. Todavía puedes seguir cuentas de manera gratuita”.

Desde que Elon Musk adquirió X/Twitter ha utilizado el argumento de que la red social está plagada de bots para su beneficio. Hace unos años era la excusa perfecta para salirse de una compra inflada que lo iba a dejar controlando una red social que no quería. Ahora es el argumento perfecto para justificar el cobrar a nuevos usuarios.

SPECULATION: X might be expanding its policy to charge new users before they reply/like/bookmark a post https://t.co/odqeyeiHBx pic.twitter.com/EU71qlwQ0D

— X Daily News (@xDaily) April 15, 2024