Elon Musk cambio, otra vez, el logo de Twitter o X

Todavía cuesta entender la lógica de Musk para descartar una de las marcas más importantes del mundo por una X. El cambio ha sido criticado por cualquier persona con una idea de mercadeo o de publicidad, no solo porque perder la idea del ‘tuit’ contradice la razón, sino además porque ‘X’ y su nuevo logo ni siquiera son tan atractivos en comparación con la vieja imagen de Twitter. Pero no han pasado 24 horas y Musk ya ha cambiado nuevamente el logo de la red social… dos veces.

Originalmente el logo de la red social fue modificado para que las líneas de la X fueran un poco más gruesas en comparación con la versión inicial. Musk incluso reemplazó el logo de la plataforma durante unas pocas horas con esta versión, pero el cambio no duró mucho tiempo antes de regresar a la versión original:

“No me gustan las barras más gruesas, así que lo revertimos. El logo evolucionará con el paso del tiempo”, escribió Musk en su perfil de Twitter.

Todo el cambio de marca de Twitter ha sido igual de caótico o de improvisto que otras de las ‘actualizaciones’ más recientes en la red social. Este domingo 23 de julio Musk anunció en su cuenta su decisión de abandonar la marca del pájaro azul y luego aseguró que si alguien ‘presentaba’ una mejor idea para el logo de X la subiría en la plataforma.

If a good enough X logo is posted tonight, we’ll make go live worldwide tomorrow

— Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023