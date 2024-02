Wonka está siendo tendencia… y no tiene nada que ver con la llegada de la película de Timothée Chalamet a Max.

Los eventos que vamos a contar parecen sacados de una novela de Gabriel García Márquez y encajan a la perfección con la frase “cosas que solo podrían ocurrir en el país del sagrado corazón”: un grupo de padres fue engañado en pagar por un evento de ‘Charlie y la Fabrica de Chocolates’ que terminó en una bodega mal decorada, niños llorando y la policía.

Y la culpa de todo, más o menos, la tiene la inteligencia artificial.

La estafa comenzó cuando un grupo llamada ‘La Casa de Illuminati’ publicitó un evento inspirado en la famosa fabrica de chocolates. La campaña prometía a los invitados la posibilidad de recorrer bosques hecho de dulce, comer todo el chocolate que quisieran y experimentar la misma magia que en las películas. Algunas de las cosas que prometían eran exhibiciones con un “jardín encantado lleno de dulces gigantes” o un “laboratorio de la imaginación que desafía los límites entre fantasía y realidad”, así como una aventura en el “Túnel del Crepúsculo que es está adornado con proyecciones capturadoras, sonidos enigmáticos y giros sorpresivos”. Todo por el ‘módico precio’ de 100 euros.

Lo que muchos no notaron es que todas las imágenes que fueron utilizadas para promocionar la actividad fueron creadas utilizando inteligencia artificial. De hecho, lo que más ha llamado la atención a medida que nuevos detalles de la estafa han salido a la luz es que la mayoría de promesas y contenido fue creado utilizando inteligencia artificial. Las imágenes y descripciones de las actividades realizadas fueron creadas utilizando algún modelo. Es fácil descubrir también que las personas a cargo ni siquiera tomaron el esfuerzo de revisar las piezas creadas por IA pues no hay que conocer mucho inglés para encontrar varíos errores de gramatica:

Esto no es todo, sino que incluso los guiones de los actores se realizaron utilizando inteligencia artificial. Paul Connell, actor y comediante, fue contratado para interpretar a Wonka en esta actividad, admitió que el guion eran 15 páginas de “cosas sin sentido creadas por IA”. ¿Cómo lo sabía? De acuerdo con su testimonio había una parte del guion en el que tenía que decir:

“Hay un hombre. No conozco su nombre. Nosotros lo conocemos como el ‘Desconocido’. Este ‘Desconocido’ es un chocolatero malvado que vive en las paredes”. Si la falta de coherencia en este fragmento no es suficiente, en algún momento la historia le pedía “succionar al Desconocido utilizando una aspiradora”. Pero cuando llegó el día del evento los organizadores confesaron que “no habían llegado a esa parte”, sino que tenía que improvisar.

apparently this was sold as a live Willy Wonka Experience but they used all AI images on the website to sell tickets and then people showed up and saw this and it got so bad people called the cops lmao pic.twitter.com/tfkyg0G0WG

— Chris Alsikkan (@AlsikkanTV) February 26, 2024