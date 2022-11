Despedidos 50 desarrolladores de Twitter. Su código ‘no era satisfactorio’

Elon Musk sorprendió a medio centenar de desarrolladores de Twitter con un correo electrónico, en el que les anunciaba sus despedidos argumentando que su código «no era satisfactorio». No es la primera vez que el magnate somete a sus empleados a noticias intempestivas, desde que se apoderó de la red social. ¿Cuál es ahora el fondo del asunto?

Aunque el correo no iba firmado por Musk ni por ningún directivo, el mensaje explicaba que “como resultado del reciente ejercicio de revisión de código, se ha determinado que tu código no es satisfactorio. Lamentamos informarte que tu empleo en Twitter ha sido terminado con efecto inmediato”.

Esta sería la tercera vez que Musk somete a sus empleados a la incertidumbre de un despido repentino. Inicialmente, al tomar el control del servicio de microblogueo, despidió a más de la mitad de la fuerza laboral de Twitter. Luego dió un ultimátum a los empleados para que empezaran a adoptar una cultura de trabajo hardcore (duro). Algunos cuantos aceptaron estas condiciones, otros decidieron renunciar.

Los periodistas Alex Heath y Zoe Schiffer, quienes tuvieron acceso a la última información de ‘desplume laboral’, también revelaron que “docenas de otros ingenieros han recibido un correo electrónico de advertencia”. En el mensaje les informaron que si no mejoran la “calidad de su habilidad para escribir código”, les finalizarían sus contratos laborales.

On the evening before Thanksgiving, some Twitter engineers received an email saying they were fired because their “code is not satisfactory.” Others received “performance warning” emails asking them to “restore our confidence and demonstrate your contributions to the team”

— Alex Heath (@alexeheath) November 24, 2022