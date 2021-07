Consejo Asesor de Facebook decidirá si ‘marica’ es discurso de odio

Un video de un medio regional en redes sociales ha hecho llegar una expresión bastante colombiana al Consejo Asesor de Facebook porque se considera un término discriminatorio y, por lo tanto, incumple con las políticas de la red social. En este video se veía a varios protestantes cantando «Duque no se haga el marica en tv».

Todos sabemos que esta expresión nació como un insulto a la comunidad gay y, por ende, su significado está relacionado con connotaciones negativas; por supuesto, en el video que fue bajado por Facebook, se está usando para insultar. Pero ¿Por qué este video y no cualquier otro contenido en que se usa el mismo término?

Hay dos razones por los que el video pudo ser reconocido como insulto de odio. Uno, el video fue dado de baja porque los mismos usuarios lo reportaron; dos, el video fue reconocido por el sistema interno de Facebook; en ambos casos más allá del contexto, se tiene en cuenta el significado de dicha expresión. Pero esto no es suficiente para que llegue al Consejo Asesor, que es un ente separado de la red social y fue creado con el fin de tomar decisiones sin importar la imagen o creencias de la red social.

Como segunda instancia, alguien debe apelar que el video haya sido dado de baja. En la mayoría de ocasiones es el dueño de la publicación, en este caso fue el medio que estaba haciendo cubrimiento de las protestas en junio. Por supuesto, en el contexto del video, el canto con esta expresión se está usando para insultar, pero también hace parte de una expresión de inconformidad social.

Esto significa que, por ahora, la tarea del Consejo asesor será definir sin la publicación debería seguir publicada en la red social y reconocer la palabra como una forma de expresión colombiana en la que no se presenta discurso de odio o el sistema estuvo en lo correcto al darla de baja. Vale la pena enfatizar que, aunque el presidente Duque es a quién se está atacando con esta expresión, no se estaría estudiando si es discurso de odio en su contra, sino si la expresión misma en el video.

Además de definir si el video debería seguir en Facebook o no, el Consejo Asesor también deberá ordenar a la red social que cambios hacer en sus políticas. De teste modo tendrá acciones claras con las publicaciones en las que se use esta expresión. Posiblemente no vamos a ver vetados los comentarios donde le decimos a nuestros amigos: «Mire, marica». Pero podrían tomarse acciones en aquellas publicaciones en los que se use de manera negativa contra una persona.

Imagen: Wikimedia.