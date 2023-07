Con este plugin puedes ignorar el límite de publicaciones de Twitter al día

El nuevo límite de visualización de publicaciones al día de Twitter puede ser un verdadero dolor de cabeza. Aunque Elon Musk aseguró que el cambio era una manera de manejar ‘niveles extremos de recolección de datos’, los días siguientes nos han comprobado que el motivo real está en el caos interno en la compañía, el terrible código de la red social y la urgencia de Elon Musk por hacer de Twitter Blue atractivo.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:

– Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

– Unverified accounts to 600 posts/day

– New unverified accounts to 300/day

— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023