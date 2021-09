Bolsonaro trató de prohibirles a las redes sociales eliminar publicaciones

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, les prohibió a las redes sociales eliminar publicaciones de sus plataformas, incluso si estas contienen información falsa. El Senado y la Corte Suprema cancelaron la orden; especialmente, teniendo en cuenta que el país también está en campañas electorales.

Esta fue la primera vez que un país trató de impedir que las redes sociales removieran contenidos con información falsa de sus plataformas; por supuesto, cuando Bolsonaro dio la orden, las redes sociales se pronunciaron sobre la importancia de permitir que sus equipos de moderadores hicieran su trabajo; además, destacaron que en épocas electorales las noticias falsas suelen aumentar. Además, la orden de Bolsonaro también buscaba limitar las cuentas que las redes sociales podían eliminar de las plataformas. El diario The New York Times asegura que solo trataba de evitar un futuro similar al de Trump.

Bolsonaro, al igual que otros líderes políticos, usan redes sociales como uno de sus principales medios de comunicación. Sin embargo, el presidente brasilero ha tenido problemas por compartir publicaciones con información falsa sobre el COVID-19 y las vacunas. Después de que su orden fuera cancelada por la Corte Suprema de Brasil, el presidente publicó varios videos en sus redes sociales atacándola y pidiendo a sus seguidores que salgan a las calles a protestar contra sus opositores políticos. Así mismo, compartió publicaciones sobre el coronavirus y algunas de estas publicaciones fueron eliminadas.

Brasil tiene elecciones políticas el otro año y ya iniciaron las campañas políticas. The New York Times resalta que varios expertos aseguraron que Bolsonaro no es el candidato favorito, por lo que se espera que busqué nuevas maneras de limitar las redes sociales para publicar los mensajes que le convienen sin el problema de que estas sean removidas de las distintas plataformas.

Imagen: Wikimedia.