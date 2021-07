Así puedes darle ‘no me gusta’ a un video de TikTok

Hay, una manera de que le des un ‘no me gusta’ a un video de TikTok y le indiques a la plataforma que no estás interesado en ese tipo de contenido.

Hoy somos esclavos de los algoritmos. Esto significa que lo que vemos en nuestros muros, líneas de tiempo y redes sociales es producto de un ‘robot’ que determina qué nos puede gustar y que no. Para esto plataformas como YouTube, Twitter o Facebook cuentan con botones y opciones como el ‘no me gusta’, que permite decirle al algoritmo qué tipo de contenido definitivamente no quieres ver.

Por desgracia, TikTok a pesar de ser una de las redes sociales con mayor crecimiento en el mundo no cuenta con una de estas opciones fácil de encontrar. Lo que puede resultar bastante incomodo, porque solo bastan unos segundos con un video religioso o un desliz con aquel clip que tiene la canción de moda (pero que tú no puedes soportar por nada del mundo) son suficiente para encontrar tu muro lleno de este tipo de publicaciones (lo que, al mismo tiempo, le indica a la plataforma que te muestre todavía más de ellos).

Hay, sin embargo, una manera de que le des un ‘no me gusta’ a un video de TikTok o que al menos le indiques a la plataforma que no estás interesado en ese tipo de contenido.

Cuando encuentres un video que no te gusta:

Mantén presionada la pantalla entre 4 y cinco segundos.

Te aparecerá un menú en el que encontrarás las opciones de ‘Guardar video’, ‘Añadir a favoritos’, ‘Denunciar’ y ‘No me gusta’.

Al seleccionar la última opción te aparecerá un mensaje que te indica que desde ahora TikTok dejará de recomendar videos similares.

Por desgracia, en la versión en español de la red social no contamos con el mismo nivel de ‘no me gusta’ que en la de inglés, que permite esconder videos de un usuario especifico (en caso de que sea la persona y no el tema lo que te molesta) o de un sonido/canción en particular (si estás cansado del Bugs Bunny Challenge).

Imágenes: Capturas pantalla