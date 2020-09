TikTok tiene luz verde en EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó la propuesta hecha por TikTok y Oracle. La plataforma de videos ahora tendrá una operación separada de ByteDance Ltd y llevará por nombre TikTok Global, en su mesa ejecutiva, cuatro de cinco miembros serán estadounidenses.

Aunque Trump afirmó a los medios que está nueva compañía no tendría nada que ver con China, la realidad es que ByteDance será el dueño del 80 % de la empresa; mientras que Oracle, se convertirá en el proveedor de servicios en la nube de los usuarios de la red social. Por ahora, solo se habla de las cuentas con origen estadounidense, no se conoce si será para los usuarios a nivel global, informó el portal CNBC.

También te puede interesar: TikTok será una empresa independiente, si le dan permiso.

TikTok también anunció que hará una oferta inicial de sus acciones y Oracle y Walmart recibirán su correspondiente 20 % en los próximos 12 meses. Con la autorización de este acuerdo, se extendió una semana el permiso de TikTok para operar en Estados Unidos, tiempo que deben usar para firmar y hacer oficial las negociaciones.

El algoritmo, una de las claves del éxito de TikTok, podrá ser revisado e inspeccionado por Oracle para asegurarse que no se hace envío de información de los usuarios a China de manera oculta y que no existen puestas traseras. Sin embargo, ByteDance dejó muy en claro que no habrá traspaso de propiedad de este. Finalmente, el portal CNN, afirma que, aunque la figura de Trump es extraña en este tipo de negociaciones, en sus manos está la decisión final y hasta que el acuerdo no esté firmado y sellado, cualquier cosa podría pasar.

Aunque para los colombianos adictos a esta red social muy poco les afecta si la aplicación es vetada en Estados Unidos, el principal problema corría por cuenta de la seguridad y actualizaciones de la aplicación que se hace a través de las tiendas de iOS y Android.

Imagen: Cotonbro (Vía Pexels).