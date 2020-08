Aprende estrategias de email marketing

Los mensajes instantáneos dan una sensación de inmediatez, tanto así que muchos negocios ahora prefieren promocionar sus productos y conectarse con sus clientes a través de canales como email, mensajes de texto, WhatsApp y redes sociales. De acuerdo con el portal Statista, 65 mil millones de mensajes son enviados y recibidos a diario. Sin embargo las redes sociales y los chats crean una sensación de emergencia y de no perderse de lo actual, mientras que una estrategia de email marketing puede tener mensajes más profundos y que ayuden a crear una mejor relación con el cliente.

Actualmente, se envían 281 mil millones de e-mails a diario. Se espera que para el 2023 se envíen 347 mil millones y contar con más de 4.4 mil millones de usuarios. “Aunque algunos pueden considerar las redes sociales más populares que las estrategias de e-mail marketing, la realidad es que seguimos revisando nuestros correo a diario y consumiendo contenido a través de este. Esto explica que una tasa promedio de conversión para email ronda el 20-25%, cuando para redes sociales es apenas del 0,58%. Es un canal directo y personalizado con cada uno de los clientes de una empresa y es por excelencia el más efectivo en crear relaciones perdurables que se traduzcan en ventas”, explica Sergio Bonilla, Director de Sigma Móvil, plataforma para automatizar estrategias de marketing digital.

Por eso, Sigma Móvil, junto a ENTER.CO, decidió crear una pequeña guía que puede ayudarte a conectarte con tus clientes por medio del email.

Personaliza tus correos

Es importante que tus clientes sepan que no son sólo una casilla más en tu base de datos. Por eso, es importante que dentro de tu correo electrónico los saludes por su nombre –y apellido si quieres darle un tono más serio–. Esto te permitirá generar conversaciones de valor y una relación más cercana con ellos.

También, dependiendo de la cantidad de contenido que compartas, es importante que sepas a quién le mandas qué, de este modo sabrá que tus correos son de su interés y no los eliminará o marcará como spam. Por ejemplo, si eres un negocio que vende productos para mascotas, muy probablemente el dueño de un perro no estará interesado en los beneficios de areneros abiertos vs cerrados para los gatos. Para esto, la clave es que segmentes tus bases de datos en función de sus intereses reales, los cuales puedes medir revisando las tasas de apertura y clic de tus diferentes tipos de comunicación digital.

Asegúrarte de que tu mensaje sea abierto y leído, significa que estás un paso más cerca de hacer una venta y, probablemente, tienes un cliente que reconocerá y volverá a tu marca.

Ten en cuenta el tiempo y la frecuencia con que mandas tus mails.

Una de las claves para que tu email sea leído es la hora en que lo mandas. Si lo envías después de medianoche, es posible que tu cliente lo ignore al día siguiente. De acuerdo con expertos en marketing online, mandarlo entre las 8 y 11 a.m. te da mayor probabilidad de obtener su atención y lograr impacto, debido a que estas son horas laborales y las personas están pendientes de los mensajes que reciben en sus bandejas. Los martes y los jueves también tienden a ser días ideales para mandar campañas de mailing.

Otro consejo es que envíes máximo dos a la semana; de este modo, las personas no se sentirán saturadas de información y también evitarás que eliminen su suscripción a tus newsletter y otro contenido que compartas con ellos. Claro, ten en cuenta que la cantidad de correos electrónicos depende del tipo de tu empresa. Si volvemos al ejemplo de una tienda para mascotas, compartir un newsletter con información interesante podrías hacerlo cada dos semanas. Pero si tienes un medio de comunicación, probablemente un correo diario sea la manera más acertada de alcanzar a tus lectores. Recordemos que no se trata de cantidad sino de calidad.

El asunto de tu correo electrónico, sí importa

El asunto de tu correo electrónico es tan importante como conectarte con tus clientes. Principalmente porque es lo primero que ven, tu puerta de entrada y el factor decisivo para que ellos decidan abrir tu mensaje. Si escoges el asunto adecuado puedes generar expectativa y a la vez generar recordación de tu marca.

Ten en cuenta que es importante dar el mensaje desde el asunto, que no se corte la idea, por lo que es recomendable mantenerlo entre 50 a 60 caracteres (con espacios). Así mismo, como la idea es generar expectativa asegúrate de seguir la línea de tu asunto en el correo, no prometas manzanas para terminar dando peras. Busca formas creativas de evitar incluir palabras como “descuento”, “promoción”, “bajos precios” dentro de tus asuntos, porque de no hacerlo, se incrementa la probabilidad de que Gmail, Hotmail, etc., te marque como spam.

Comparte contenido interesante

Ten en cuenta que el email es un canal de comunicación, pero no por eso solo tienes que hablar de manera exclusiva de tu marca. Ofrécele contenidos de valor de acuerdo a sus intereses. Por ejemplo, volviendo a nuestro ejemplo de la tienda de mascotas, enviar y compartir información de interés como desarrollo, cuidado y salud de animales de compañía va a garantizar que siempre abrán sus correos electrónicos; a su vez, puedes generar publicidad para los productos que tienes disponible en tu tienda, atraerlos a tus sitio web y generar ventas.

Ten en cuenta el equilibrio. Un mailing con contenido visual llamativo permitirá mayor interacción, pero tampoco debe estar compuesto únicamente de imágenes. La regla de oro es 70% contenido gráfico y 30% texto. Si tu contenido tiene en su mayoría texto, es mejor que tengas ‘call to action’ (CTA); es decir botones que inviten al cliente a una acción determinada como visitar tu web, descargar un ebook o registrarse a un evento.. La idea es que la persona que abre tu email pueda escanear de manera rápida la información y obtener una idea general de su contenido.

Asegúrate que tu mail se pueda leer en cualquier dispositivo

Hoy, tus clientes son multidispositivos. Posiblemente abran tu correo electrónico en su celular mientras se toman un café, o tal vez en su computador en una pausa laboral; algunos incluso pueden hacerlo en sus tabletas o pantallas inteligentes. Por eso, es imprescindible que el email que envíes esté optimizado para cualquiera de estos.

En Colombia, hay 28,9 millones de dispositivos móviles con acceso a Internet, de acuerdo con cifras del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por este motivo, es importante que consideres principalmente el formato vertical para tus emails. Además, los botones o CTA deben funcionar también en estos terminales. Los computadores y pantallas inteligentes (formatos horizontales) son menos comunes, pero esto no significa que debas descuidarlos, realiza diferentes pruebas con cada email que vayas a enviar o crea una plantilla que funcione en los diferentes terminales.

Imagen: Mohamed_hassan (Vía Pixabay).