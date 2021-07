Ya tenemos las primeras reseñas de ‘El Escuadrón Suicida’

‘El Escuadrón Suicida’ de James Gunn es la película más esperada de DC en muchos años. No solo porque viene de la mano al mismo director que hizo a los Guardianes de la Galaxia algo más que héroes solo conocidos para los fans más fervientes de los cómics de Marvel, sino porque además el tráiler presenta una película de DC que se ve como la excusa perfecta para volver a las salas de cine.

Aunque la película se estrena hasta la próxima semana, el embargo internacional para las primeras evaluaciones se cumplió, por lo que tenemos las reseñas del escuadrón suicida. ¿Qué están diciendo los medios? ¿Es una película obligatoria para la próxima semana?

La respuesta es que ‘El Escuadrón Suicida’ parece ser el éxito que los fans esperaban. La película ha recibido reseñas en extremo positivas, con una calificación de 98% en Rotten tomatoes. Es

“Cualquiera que sea su inclinación política, los espectadores que se enfrentan a la fatiga de los superhéroes podrían encontrar un respiro en ‘The Suicide Squad’, una película que intenta superar los límites de estas sagas agradables para el público con una narración al menos ligeramente diferente y atrevida. En la escala de James Gunn, se siente como un medio feliz entre la comedia de trabajo para todas las edades de las películas de ‘Guardianes’ y la misantropía sarcástica de su heroica sátira ‘Súper’. A medida que otras franquicias de superhéroes comienzan a golpear la pared narrativa, ‘The Suicide Squad’ promete encontrar lugares nuevos e inesperados a los que ir, si este equipo vive para morir de nuevo.

“Afortunadamente, Warner Bros. decidió simplemente salir y conseguir al guionista y director de ‘Guardianes de la Galaxia’, James Gunn, para la secuela / reinicio de ‘The Suicide Squad’, y es tanto la película que deberíamos haber conseguido todo el tiempo como solo algo que Gunn podría entregar. Su sensibilidad está por todas partes en esta película, desde la violencia sangrienta hasta el sentido del humor negro … Al usar villanos en lugar de héroes, The Suicide Squad le permite a Gunn hacer una película de cómics con apuestas de vida o muerte y la libertad de hacer que sus personajes hagan cosas realmente retorcidas y se salten de nuestros juicios morales.”

“La nueva película de James Gunn ignora en su mayoría el fracaso de 2016 de David Ayer, pero no es un reinicio. No solo encuentra el ambiente desagradablemente agradable que eludió a su predecesor, sino que también cuenta una historia que vale la pena seguir, mientras equilibra su personaje más atractivo con otros cuya disponibilidad (no los envían a misiones suicidas por nada) no impide que sean una buena compañía en la pantalla. Bono: a diferencia de Ayer, Gunn nunca mira a Robbie como si esperara un baile erótico”.

El guion (de ‘El Escuadrón Suicida’), en consecuencia, vibra y se sacude con una especie de júbilo festivo forzado, su creciente recuento de cadáveres golpeado por bromas tontas y pistas de la banda sonora contundente. Una buena mitad de los chistes no aterrizan, pero a diferencia del trabajo sin alegría de su predecesor, la versión de Gunn al menos celebra las tonterías: se desvía alegremente hacia momentos de personajes aleatorios y piezas estilísticas de destellos, como la lluvia de pétalos de flores animados que revolotean detrás de Harley como un ramo de princesas de Disney mientras se enfrenta a un flanco de posibles asesinos.

“Me lo pasé genial, y si eres fanático del cómic original, este equipo es el verdadero filme que necesitábamos. Curiosamente, el título de la película no hace referencia a la película anterior, lo que significa que no hay un ‘2’ al lado. Por arrogante que parezca, Gunn está en su derecho de llamarlo simplemente ‘EL escuadrón suicida’, casi como si hubiera borrado el primero de nuestra memoria. De hecho, esta es la versión inteligente del cómic de ‘El Escuadrón Suicida’, y no es una sorpresa viniendo de Gunn, quien también es responsable de ‘Los Guardianes de la Galaxia’.

Imágenes: Warner Bros Pictures.