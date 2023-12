Vin Diesel es acusado de agresión sexual ¿Otro actor que se despide de Hollywood?

La misma semana que Jonathan Majors fue despedido del MCU, otro actor ha recibido una acusación gravísima. Vin Diesel, mejor conocido por su rol en la franquicia de ‘Rápidos y Furiosos’, ha sido acusado de agresión sexual a través de una demanda que se presentó esta semana en la ciudad de Los Angeles.

La demandante es una mujer con el nombre de Asta Jonasson que trabajo de manera breve como asistente de Vin Diesel. De acuerdo con los documentos obtenidos por People, Jonasson asegura que el actor la manoseó, besó sin su consentimiento e incluso masturbó en frente de ella. Los eventos habrían ocurrido en una habitación de hotel en septiembre de 2010, mientras que el actor se encontraba grabando ‘Rápidos y Furiosos 5.

De acuerdo con su testimonio, se le había pedido a Jonasson que acompañara al actor (por motivos de seguridad) del hotel en el que se encontraba a otra ubicación. Sin embargo, cuando ella intentó seguir estas ordenes el actor la sujeto con fuerza de las muñecas, intentó remover su ropa interior y luego se masturbó mientras que la mantenía atrapada en contra de una pared.

Jonasson también acusa a la compañía de producción de Diesel, One Race Productions, por la terminación indebida de su contrato. De acuerdo con la demanda, horas después de la agresión sexual la compañía le informó que sus servicios ya no eran requeridos y finalizó su contrato. La mujer asegura que el motivo por el que no había hablado antes de lo ocurrido era debido a una clausula de privacidad en su contrato. Sin embargo, gracias a una ‘nueva normativa’ en los Estados Unidos llamada “Speak Out Act” este tipo de clausulas quedan anuladas cuando se reporta un caso se agresión o acoso sexual. Es lo que ha llevado a múltiples mujeres a salir a la luz y contar sus historias.

Por ahora ni Diesel ni la compañía productora mencionada en la demanda han presentado alguna declaración pública. Considerando la gravedad de las declaraciones es posible que el actor esté considerando las respuestas legales apropiadas.

Por ahora tampoco es claro cómo la demanda afectará la producción de futuros proyectos en los que está involucrado el actor. Uno de los más importantes es la siguiente película de ‘Rápidos y Furiosos’ en la que el actor no solo tiene un rol protagónico, sino que también sirve como productor. No es poco común que este tipo de denuncias motive a los estudios a aplazar proyectos hasta que el caso sea resuelto, para evitar tener a una estrella protagonista en medio de una batalla legal.

Noticia en desarrollo.

Imágenes: Universal Pictures