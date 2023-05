Vampire Survivors tendrá también su adaptación para serie animada

Los videojuegos siguen consiguiendo nuevas adaptaciones para la pantalla grande y chica. Deadline reporta que Vampire Survivors, el juego independiente que se volvió viral y ganó decenas de clones, está próximo a convertirse también en un show animado para la TV.

Los detalles del show todavía son escasos y no parece haber alguna plataforma de streaming asociada con la adaptación. Por ahora la productora a cargo del show es Story Kitchen lo que, por desgracia, no nos dice mucho sobre la calidad de show que deberíamos esperar o qué tan cercano está el proyecto a ser una realidad.

Vampire Survivor es, de manera curiosa, un videojuego en el que el jugador se enfrenta a hordas de monstruos… exceptuando vampiros. El juego pertenece a los géneros de roguelike (en el que cada vez que mueres cambia el mapa, los enemigos y las mejoras que puedes obtener) y Bullet Hell reverso (en el que tu objetivo es esquivar y derrotar a hordas cada vez más numerosas de enemigos) y se convirtió en una sensación viral gracias a lo adictivo de su jugabilidad y estilo minimalista. El título ha inspirado cientos de clones como por ejemplo ‘Holocure’, una versión que utiliza a los personajes del grupo de VTubers Hololive.

Precisamente, el hecho de que Vampire Survivors sea un juego tan minimalista despierta las dudas sobre qué dirección puede tomar cualquier adaptación. El juego no cuenta con una campaña o una historia compleja, más allá de la descripción que lee que en la Italia rural de 2021 “vive una persona malvada llamada Bisconte Draculó, cuyas muchas magias malvadas crearon un mundo malo lleno de hambre y sufrimiento. Ahora depende de los miembros de la familia Belpaese poner fin a su reinado de terror y devolver la buena comida a la mesa”.

“Lo más importante en Vampire Survivors es la historia, por lo que es un sueño hecho realidad ver que lo que comenzó como un pequeño juego independiente que hice los fines de semana cobra vida como un programa de televisión animado”, afirmó el fundador de Poncle (estudio responsable del juego) Luca Galante. “También es genial asociarse con personas tan experimentadas y talentosas para hacer el programa. Sin embargo, me pregunto si se han dado cuenta de que no hay un solo vampiro en Vampire Survivors”.

No es la única serie animada inspirada en vampiros (o la ausencia de ellos) que proviene de un videojuego y está en camino. Aunque Netflix no ha entregado nuevos detalles, sabemos que la secuela de Castlevania está en producción gracias a un teaser en 2002 que nos dio un vistazo a Castlevania Nocturne, que seguirá las aventuras de Ritcher Belmont. Los fans de los juegos lo reconocerán por ser el protagonista de Symphony of Night y Blood of Rondo Castlevania.

Imágenes: Steam