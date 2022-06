Castlevania: Nocturne: tráiler, fecha de lanzamiento y todo lo que sabemos

Castlevania es una de las mejores series animadas que ha tenido Netflix. Después de una cuarta temporada que cerró de manera espectacular esta historia el servicio confirmó que había planes de traer una secuela. Aprovechando que esta semana recibimos una actualización, nos pareció prudente el crear esta nota y actualizarla con todo lo nuevo que sabemos sobre Castlevania: Nocturne, el nuevo show animado de Netflix.

¿Tenemos tráiler de Castlevania: Nocturne?

Sí. Puedes verlo al inicio de esta nota o en este enlace directamente en YouTube.

¿Cuándo se estrenará el show?

No hay una fecha. El adelanto es un anuncio de inicio de producción, lo que se traduce en que en este momento el show está siendo animado, grabado y escrito.

¿Es una continuación del show principal?

Sí, pero muchos años después de que Trevor, Sypha y Alucard derrotaran a Muerte. La historia también cambia de escenario, teniendo lugar en Londres de 1072 en vez de Castlevania.

¿Quién la protagoniza?

La historia seguirá las aventuras de Ritcher Belmont. Los fans de los juegos lo reconocerán por ser el protagonista de Symphony of Night y Blood of Rondo Castlevania games.

¿Quiénes están a cargo de producir Castlevania: Nocturne?

La serie tiene como showrunner a Kevin Kolde y como creador y escritor a Clive Bradley and produced by Project 51 Productions with production services provided by Powerhouse Animation.

¿Tendrá más de una temporada?

Nada confirmado por ahora. Pero en la misma entrevista en la que se anunció Castlevania: Nocturne Netflix afirmó que tenía planes para lanzar muchos más productos de la franquicia. Sorprendería que tan solo lo veamos una entrega del show.

Imágenes: captura de pantalla