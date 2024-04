¡Una serie de ‘Golden Axe’ está en desarrollo en estos momentos!

Definitivamente estamos en la era dorada de las adaptaciones de los videojuegos en la TV. Este 17 de abril se anunció que una serie para TV inspirada en los juegos de Golden Axe está en camino. De acuerdo con la información obtenida, Comedy Central ha ordenado 10 capítulos de la serie, que será producida en una colaboración entre CBS, Sony Pictures y Original Film.

La serie no será de tipo live action, sino que seguirá la línea de ‘Castlevania’ y optará por la animación. También parece que el show ha seleccionado a la mayoría de su elenco de voz con un reparto compuesto por Matthew Rhys (The Americans), Danny Pudi (Mythic Quest), Lisa Gilroy (Jury Duty), Liam McIntyre (Spartacus) y Carl Tart (Grand Crew).

La primera descripción de ‘Golden Axe’ indica que optará por ser una comedia/parodia, que “rendirá un homenaje a la serie de videojuegos de Sega de 1989”. La primera sinopsis del show asegura que seguirá “a los guerreros veteranos Axe Battler, Tyris Flare y Gilius Thunderhead mientras luchan una vez más para salvar a Yuria del malvado gigante Death Adder, que simplemente no parece permanecer muerto. Afortunadamente, esta vez tienen de su lado al inexperto y poco preparado Hampton Squib”.

La descripción también incluye algunas descripciones de estos personajes. Ax Battler es un guerrero bárbaro con un estricto código de honor y un comportamiento dulce que contradice su naturaleza. Es el típico personaje con un enorme corazón… pero no un cerebro tan grande.

Tyris Flar es una maga de batalla (y no una amazona en biquini, como en el juego original), reconocida por su intelecto y lengua afilada. Gillus Thunderbolt es un enano malhumorado, con una higiene que es peor que su humor. Por último, tenemos a Squib, un aventurero inexperto que siempre ha soñado con vivir aventuras… pero que por desgracia no cuenta con las aptitudes necesarias para ser el héroe de esta historia.

Por ahora no hay una fecha para el estreno de la serie animada. Tampoco sabemos cuál será su destino por streaming o incluso si se está considerando el ofrecer la licencia por fuera de los Estados Unidos. Así, tendremos que esperar un poco para saber si esta adaptación tiene el filo adecuado para convencer a los fans de la franquicia o si su sentido del humor será tomado como un insulto bárbaro.

El lanzamiento de la Saga también parece querer poner la franquicia en la memoria de una generación más joven. En diciembre Sega anunció que estaba trabajando en nuevas entradas de algunas de sus franquicias clásicas, entre las que se encontraba Golden Axe.

De manera curiosa, la serie animada no parece tocar el centro de los juegos que es, como su nombre lo indica, el Hacha Dorada. Los títulos clásicos de esta franquicia son side-scrolling Beat’em up (para dar otros ejemplos está ‘Streets of Rage’, ‘Scott Pilgrim Vs the World’ o ‘Violent Storm’) que tienen como principal historia a un grupo de héroes (que en el primer juego son los tres protagonistas antes mencionados Axe Battler, Tyris Flare y Gilius Thunderhead) en contra del gigante Death Adder.

