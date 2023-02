¿Todos flotamos? ‘It’ tendrá una precuela tipo serie en HBO Max

En el mismo día en que surgen rumores de una nueva serie de Harry Potter, HBO Max si ha confirmado un show, pero que intercambia los magos por payasos asesinos. La plataforma de streaming confirmó el inicio de producción de ‘Welcome to Derry’, una serie que servirá como precuela para los eventos de ‘It’.

La nueva serie estará a cargo de una buena parte del equipo que trajo a la pantalla grande la adaptación más reciente de la novela de Stephen King. Como creadores están Andy Muschietti que dirigió las películas, acompañado de Barbara Muschietti y Jason Fuchs que produjeron las versiones de 2017.

Welcome to Derry (que se traduciría a Bienvenido a Derry, el nombre del pueblo en el que vive el payaso sanguinario) es tan solo el título provisional, por lo que es posible que la versión del show tenga un nombre diferente. Pero, con este título y la confirmación de que se tratará de una precuela podemos presumir que el show se encargará de expandir más en el mito de Pennywise, quizás mostrando el anterior despertar del monstruo antes de que el Club de Los Perdedores se encargara de eliminarlo de manera definitiva.

«Me emociona que la historia de Derry, la ciudad más embrujada de Maine, continúe, y me alegra que Andy Muschietti vaya a supervisar las aterradoras festividades, junto con un grupo de genios que incluye a su talentosa hermana, Barbara. ¡Globos rojos por todas partes!”, respondió King frente a la idea continuar con una nueva adaptación de su universo

Considerando la popularidad que tuvieron las dos películas más recientes de IT, el fichar a Muschietti es un movimiento inteligente. El director y su equipo supieron traducir bien el horror del payaso, pero abandonaron algunas de las partes más confusas, innecesarias (o desagradables) de la novela inicial. Con algo de suerte podrán llevar esta misma emoción a la serie de TV. Por desgracia, con The Last of Us, la serie de It tiene una competencia bastante grande en la categoría de ‘shows que te hacen latir el corazón de tensión en el transcurso de una hora’.

Puedes ver las dos películas de It en estos momentos a través de HBO Max.

Imágenes: Warner pictures