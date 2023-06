¿Tiene escenas post crédito ‘Transformers: El Despertar de las Bestias?

A menos que seas ‘A través del SpiderVerso’ no puedes darte el lujo de ser una película taquillera en 2023 y no tener una escena post crédito. Por supuesto, también tienes que ser una excelente película este año para ameritar esperar hasta que los créditos terminen y como ‘Transformers: El Despertar de las Bestias’ no lo es… entonces no te culpamos si quieres evitarte la espera o saliste antes de tiempo.

Entonces la pregunta del día: ¿Tiene Transformers: El Despertar de las Bestias?

Sí… pero si somos honestos no te perdiste de mucho.

El regreso de Mirage

La escena post crédito nos muestra a Noah en su taller reparando un vehículo que parece ser Mirage. El mismo amigo que lo incitó en primer lugar a robarlo le dice que no debería perder el tiempo con ‘esa chatarra’ y le apuesta que el vehículo no enciende.

Noah, por supuesto, acepta la apuesta y luego le dice a Mirage que le dé una lección. El robot se despierta y se transforma, dejando al amigo de Noah en estado de shock.

Y eso es todo. La escena post créditos de la película nos revela que Mirage no murió después de transformarse en una armadura, sino que gracias a las habilidades técnicas de Noah (¡que por cierto no tienen ninguna otra utilidad a lo largo de la película!) fue reconstruido utilizando chatarra. Algo que, por cierto, no es realista debido a que en la historia de Transformers los robots están construidos de un metal especial llamado ‘El Metal Viviente’ que posee su código genético y es creado a partir del mismo Cybertron… así que le pueden soltar este dato a su amigo para comprobarle lo mucho que saben de la franquicia.

También era evidente que Mirage no estaba muerto, considerando que ya confirmó otra película más de Transformers y que los autobots seguramente utilizarán al personaje que ha probado ser uno de los más populares desde su primera aparición en ‘Transformers: Dark of the Moon’ (aunque apostamos que muchos no se acordaban de él).

De manera curiosa, parece más importante una escena al final de la película que revela que el universo de Transformers y de G.I Joe (la franquicia de soldados de acción) co existen, con lo que en algún momento podríamos tener algún crossover que muestre a Optimus Prime entrando en combate con algún villano de Cobra montado en un Decepticon.

Imágenes: Transformers