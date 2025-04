Tardaron un siglo, pero es mejor tarde que nunca: los premios Oscar incluirán una nueva categoría para dobles de riesgo

La Academia de Hollywood tardó casi un siglo en reconocer un rol importante y peligroso en la maquinaria del cine, el de los dobles de riesgo. Será a partir de la edición número 100 de los premios Oscar, en 2028, cuando se estrene oficialmente esta nueva categoría que premiará el trabajo de los especialistas en escenas peligrosas, en películas estrenadas durante 2027.

Desde el western mudo hasta los blockbusters de superhéroes, los dobles han arriesgado su integridad física para darle realismo a una industria que, paradójicamente, los mantuvo invisibles. No solo son atletas con entrenamiento extremo, también son intérpretes, pues copian gestos, movimientos y emociones de los actores principales para que la magia funcione sin que el espectador lo note. Y si se hace bien, justamente nadie se da cuenta.

La creación de esta categoría no solo honra un talento largamente ignorado, sino que también responde a una demanda histórica de quienes han sido parte silenciosa del espectáculo.

Por años, gremios y asociaciones del sector reclamaron este espacio con argumentos sólidos: sin dobles, no hay cine de acción posible. Sin ellos, las hazañas de Tom Cruise, Charlize Theron o Keanu Reeves no serían más que una coreografía ensayada con límites seguros.

El anuncio fue realizado por Bill Kramer, director ejecutivo de la Academia, y Janet Yang, su presidenta, quienes destacaron que estos artistas han sido “una parte integral de la realización cinematográfica” desde los orígenes del medio. Aún no se conocen los requisitos para la nominación ni el sistema de votación, pero se revelarán en 2027. Se estima que el enfoque contemplará tanto la creatividad como la dificultad técnica y el riesgo involucrado en las escenas.

La demora de casi 100 años en otorgar este reconocimiento dice mucho sobre cómo se han jerarquizado los oficios en el cine. La historia de los Oscar es también una historia de omisiones, ya que, durante décadas se ignoró el trabajo de los animadores, los diseñadores de casting y ahora, finalmente, los especialistas de riesgo. La última categoría que se sumó a la lista fue la de Mejor Dirección de Casting, recién en 2024.

Stunts have always been part of the magic of movies. Now, they’re part of the Oscars.

The Academy has created a new annual award for Achievement in Stunt Design—beginning with the 100th Oscars in 2028, honoring films released in 2027. pic.twitter.com/lpHen9Qk9l

— The Academy (@TheAcademy) April 10, 2025