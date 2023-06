¿Sueñan las ovejas con los videojuegos? Ha sido anunciado ‘Blade Runner 2033: Labyrinth’

Aunque la película más reciente de ‘Blade Runner’ fallara en convertirse en un clásico de ciencia ficción como el filme original parece que todavía hay algunas ideas para seguir exprimiendo el potencial de la franquicia. Este jueves, 26 de junio, Annapurna Interactive anunció que está desarrollando un nuevo juego inspirado en Blade Runner 2049:’ Blade Runner 2033: Labyrinth’.

La idea del juego es que sirva como una historia que conecte los eventos del primer filme con los de la secuela de 2017. Algo que parece apropiado, considerando que el fracaso de ‘Blade Runner 2049’ pronostica que no veremos una nueva historia de la franquicia por un par de décadas o al menos hasta que se decida que el filme más reciente fue una obra maestra no comprendida en su momento (ya saben, más o menos lo que ocurrió con la película de Blade Runner Original).

Contrario a lo que se puede pensar, los eventos de ‘Blade Runner 2033: Labyrinth’ no tendrán lugar 16 años antes de los eventos de ‘Blade Runner 2049’, sino tan solo un año después de la primera película (que tenía lugar en el ‘distante futuro’ de 2019). También tendrá como protagonista a un Blade Runner (por ahora sin nombre) que está explorando un lugar misterioso con el nombre de ‘La Tierra de los Muertos’.

El primer tráiler del juego no revela muchos detalles del tipo de jugabilidad que podemos esperar, así que tendremos que esperar un poco para poder saber mejor qué tipo de juego veremos o incluso el género exacto al que está apuntando. Annapurna es mejor conocida por su trabajo como Publisher y no como desarrollador, con títulos como Stray y Outer Wilds, Donut County, así que al menos podemos tener confianza de que tiene un buen gusto para escoger historias diferentes con experiencias de juego únicos.

Por ahora ‘Blade Runner 2033: Labyrinth’ no cuenta con una fecha de venta o incluso un listado de las plataformas en las que estará disponible.

¿Por qué Blade Runner 2049 fue un fracaso?

En cuanto a las razones de la taquilla tan decepcionante de Blade Runner 2049, los analistas de Hollywood han sugerido que la película no fue capaz de atraer mujeres y los espectadores más jóvenes. De hecho, el 71% de la audiencia para ‘Blade Runner 2049’, que protagonizan Ryan Gosling y Harrison Ford, era varón, según cifras del mismo medio. Además, otro factor que pudo haber contribuido a su fracaso es el largo tiempo de ejecución de 163 minutos, lo que limitó el número de proyecciones en los cines, y también su tono oscuro, adulto.

«Es una historia de ciencia ficción intelectualmente cargada y apocalíptica. No es ‘Close Encounters of the Third Kind’, no es ‘Star Wars’. Es una película desafiante. Para mí, esta es del mejor tipo de películas ¿Pero esto lo hace más comercial? No. Fue creativo y temáticamente perfectamente ejecutado, pero no jugó a los números que todo el mundo pensaba», dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios en comScore.

Imágenes: Warner Studios y Annapurna Interactiv